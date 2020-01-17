Власти города Советский решили провести крещенские купания в «опасном болоте»: горожане в шоке

Власти югорского города Советский приняли накануне крещенских купаний довольно одиозное решение – провести эти купания в пруду, который горожане называют «опасным болотом» и «выгребной ямой». Верующие возмутились отношением администрации к важному для многих югорчан празднику – в соцсетях под сообщением мэрии они оставляют гневные комментарии. Один из жителей Советского направил обращения в правоохранительные и надзорные органы с требованием принять меры.

Приводим текст обращения полностью:

«19 января 2020 года в городе Советский пройдёт чин Великого освещения воды в праздник «Крещения Господня».

Администрацией города Советский определено место проведения чина – водоём в районе зоны отдыха в микрорайоне СУ-881 по улице Ярославская. Официальная информация об этом и приглашение всех жителей города принять участие в этом обряде размещена на официальном сайте города Советский. Постоянный адрес публикации http://sovinet.ru/news/7326/ (скриншот прилагаю). Данная информация сразу после публикации вызвала бурное негодование среди верующих.

Дело в том, что из данного водоёма на протяжении многих лет не раз извлекали трупы животных. Эти факты общеизвестны среди православных города Советский. Много лет в данном водоёме официально запрещено купание, информационные таблички и плакаты об этом запрете установлены на всех подъездных дорогах и тропах ведущих к данному водоёму.

Глава города Советский Александр Юрьевич Жуков ранее много лет руководил Советом депутатов города Советский и прекрасно осведомлён о состоянии данного водоёма и его откровенно дурной славе среди горожан.

Считаю, что предоставление администрацией города Советский данного водоёма для совершения главного религиозного обряда в православии является актом публичного и намеренного оскорбления чувств верующих со стороны главы города Советский Александра Жукова.

Прошу дать правовую оценку вышеуказанных действий главы города Советский Александра Юрьевича Жукова на предмет наличия (отсутствия) экстремизма».

Как сообщили агентству местные верующие, альтернатива «опасному болоту» на самом деле есть – раньше купания проводили в реке, но для этого надо оборудовать спуски.

Горожане пишут в соцсетях, что решение властей – это оскорбление для верующих и интересуются – куда смотрит Роспотребнадзор.

Советский, служба информации

Советский. Другие новости 17.01.20

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