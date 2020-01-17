Епархия отреагировала на скандал: крещенскую купель в Советском могут вернуть с «опасного болота» на местную речку

В руководстве Югорской епархии рассмотрят ситуация с крещенскими купелями в городе Советский и. возможно, купель с «опасного болота» на улице Ярославской перенесут обратно на речку Ух. Об этом агентству сообщили в пресс-службе епархии.

Напомним, что в конце недели в Советском разгорелся грандиозный скандал. Власти города сообщили гражданам, что в этом году купель будет расположена на пруду в микрорайоне СУ-881 по улице Ярославская, который давно пользуется у горожан дурной славой как «опасное болото» и даже как «выгребная яма».

У жителей Советского эта информация вызвала возмущение, под сообщением администрации горожане оставляли гневные отклики. Группа активистов написала заявления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

«Это пруд искусственный, его вырыли и там была зона отдыха, но со временем он превратился в настоящую «выгребную яму». Там вылавливали не только трупы животных и другую гадость, но и человеческие останки. И как верующему в это окунаться. Раньше всегда купания проводили в местной речке Ух, но там надо спуски к реке обустраивать, есть другие организационные моменты в общем сложнее и дороже. Так что власть решила не запариваться и отправить людей в это болото. Так к людям относиться нельзя. Пусть теперь действия горадминистрации проверят соответствующие органы», – рассказал агентству один из горожан.

Между тем, замглавы администрации Советского по соцвопросам Лариса Богданова рассказала «Новому Дню», что претензии граждан к мэрии не обоснованны, что церковь в России отделена от мирских властей, а крещенский праздник – это праздник церковный и место его проведения администрация города выбирать не может.

«Мы лишь помогаем организационно – с созданием купели, с дорогами с подвозом граждан, с освещение, а место расположения купели – это решение епархии», – подчеркнула Богданова и добавила, что считает поднявшийся в Советском шум – искусственной информационной кампанией против местных властей.

В югорской епархии подтвердили, что место для купели по согласованию с епархией выбирает местный священнослужитель, но отметили, что впервые узнали о проблемах с безопасностью пруда на Ярославской и обещали изучить вопрос и принять необходимые решения, чтобы из-за недоразумения не испортить верующим Советского праздник.

«Эта информация будет представлена руководству епархии и возможно, что купель будет перенесена», – говорят в пресс-службе епархии.

В территориальном отделе Роспотребнадзора Югры по Югорску и Советскому району «новому Дню» сообщили, что купель на Ярославской была проверена и по микробиологическим показателям стандартам соответствует. Однако в ведомстве планируют провести дополнительные исследования.

Советский, служба информации

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