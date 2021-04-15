МИД Франции назвал несерьезной перспективу включения Украины в ЕС

Поддержка европейских стран в адрес Украины в сложной ситуации не означает готовность принять ее в состав Евросоюза. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире Radio J.

Ведомство не рассматривает серьезно возможность принятия Украины в союз европейских стран.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, можем поддерживать и делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я думаю, это не серьезная перспектива», – заявил дипломат.

Заявление сделано накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. 16 апреля украинский лидер встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

В середине марта Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз «стратегически достижимой мечтой» и попросил не откладывать ее в долгий ящик. Хотя еще осенью украинский лидер признал, что не все европейские страны готовы видеть Киев своим близким партнером.

Как сообщал «Новый День», 11 апреля Зеленский призвал «весь цивилизованный мир» показать свое единство с Украиной.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 15.04.21

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