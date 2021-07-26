Саакашвили придумал, как «спасти Украину» после запуска «Северного потока-2»

Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил план «спасения Украины» после запуска газопровода «Северный поток-2».

По его мнению, Киеву не стоит доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после окончания действующего контракта в 2024 году. В связи с этим Украине необходимо приступить к разработке собственных ресурсов, в частности «зеленого» водорода, полагает Саакашвили. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Как отметил Саакашвили, геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока-2» будет только уменьшаться. По его словам, это следует «компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород».

При этом Саакашвили не обошелся без резких заявлений в адрес Москвы. Он заподозрил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть» Черное море для Украины, поскольку именно на юге страны находятся залежи «зеленого» водорода.

Напомним, 21 июля США и Германия договорились завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Условием стало обязательство Берлина способствовать продлению транзита газа из России через Украину.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 26.07.21

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