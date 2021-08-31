Везде ищут свою выгоду: в Киеве объяснили, почему не рвут связи с Россией

Украина не разрывает отношения с Россией и не закрывает границу, потому что киевским властям это невыгодно. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он пояснил, что разрыв торговых отношений с Россией и закрытие границ может привести к негативным последствиям для Киева, отметив, что Россия – пятый по объемам торговый партнер Украины.

По словам Арестовича, ситуации, когда страны, находящиеся в отношениях вражды, не рвут между собой связи, не редки. «Несмотря на то, что недоразумение, вроде же воюем, но я должен сказать, что в мире это не чудо», – заявил он, приведя в качестве примера отношения Ирана и Ирака. «Две страны, которые воевали 80 лет… Тем не менее не разорвали дипломатические отношения», – отметил он.

Советник главы офиса президента Украины добавил, что Киев уменьшает зависимость от России: «Когда-то она была первым нашим партнером, теперь – пятый».

Напомним, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. В документе Россия назвала военным противником Киева, который «старается всячески помешать европейской и евроатлантической интеграции», «угрожает территориальной целостности и государственному суверенитету», «пытается установить свое влияние на Украине».

В январе 2015 года Верховная рада Украины объявила Россию «страной-агрессором».

Надо отметить, что российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, называя обвинения Киева в «агрессии» неприемлемыми.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 31.08.21

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