«Какая разница!»: Зеленского на переговорах в ООН посадили под флаг Мальдив (ФОТО)

Президента Украины Владимира Путина на встрече с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом посадили под флаг Мальдивской республики. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в своем телеграм-канале.
«Президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы», – написал парламентарий, сопроводив пост фотографией с лидером Незалежной, усаженного под флаг Мальдив.
Депутат при этом отметил, что сначала думал, что этот снимок – монтаж и издевательство «злых оппонентов», но это оказалось правдой. «Украинского флага, видимо, не нашлось», – резюмировал он, усмехнувшись, что нет никакой разницы.
Telegram: Телеграм-канал Рената Кузьмина
С 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие из-за эпидситуации проводится в смешанном формате – офлайн-заседания и видеоконференции.
Киев, Наталья Петрова
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