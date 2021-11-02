Министр обороны Украины подал рапорт об отставке

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем тelegram-канале, что глава министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, – сообщает РИА Новости.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится на странице тelegram-канале Мельничука.

Как ранее сообщалось, фракция «Слуга народа» поддержала выдвижение на пост главы украинского минобороны министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резника, который накануне также написал заявление об отставке.

Как утверждал со ссылкой на источники главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, президент Украины Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.

Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты могут заменить до пяти министров.

Киев, Иван Бабурин

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