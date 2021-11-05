Кулеба обвинил Россию в европейском энергетическом кризисе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» заявил, что Россия хочет еще больше поднять цены на газ и создать энергетический кризис в Европе, – сообщают Ведомости.

Кулеба заявил также, что дефицит газа на рынке Европы говорит о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион.

«Давайте называть вещи своими именами – Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока – 2», – цитируют Кулебу РИА Новости.

Следует отметить, что представитель госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Россия не провоцировала нынешний энергетический кризис в Европе, но и не приняла мер для его смягчения. При этом Хохштейн приветствовал решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотел бы, чтобы это произошло на месяц раньше.

В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии».

Следует отметить, что на Украине и в некоторых странах Европы давно звучат обвинения в намеренном ограничении поставок газа со стороны российского «Газпрома». При этом в самой компании и, в частности, в Германии отвечают, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам.

Согласно данным на ICE Futures, стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы выросла на 0,3% к расчетной цене четверга и составила 882,7 доллара за тысячу кубометров.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 05.11.21

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