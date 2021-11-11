Украина будет ввозить уголь из Польши и США

Первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что украина планирует активно импортировать уголь из США и Польши, – сообщает RT.

По словам Власенко, на данный момент небольшие партии угля поступают из Казахстана, но в основном Украина рассчитывает на поставки из США и Польши. Всего минэнерго Украины планирует импортировать около 2 млн. тонн угля.

«На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в Соединённых Штатах и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но Россия перекрыла возможность поставок этого угля. Поэтому мы в целом ориентируемся на США и Польшу», – сообщил первый замглавы украинского минэнерго пишет «СТРАНА.ua».

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ранее заявил, что украинские компании заключили контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 11.11.21

Россия вдвое увеличила темпы выдачи паспортов в Донбассе – глава ДНР. / Украина стягивает к границе с Белоруссией до десяти тысяч силовиков с военной техникой. / ЕС ответил Александру Лукашенко на угрозы перекрыть поставки газа из России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»