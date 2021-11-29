В следующем году на Украине запланировано провести десять международных военных учений

Законопроект, в котором президент Украины Владимир Зеленский просит парламент согласовать допуск на Украину иностранных военных для проведения 10 международных военных учений в 2022 году обнародован на сайте Верховной Рады. Ранее украинский президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в следующем году для участия в многонациональных учениях. На проведение учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, планируется выделить из бюджета страны около 106,5 млн. гривен, – сообщает украинское издание Страна. ua.

Предполагается, что в 2022 году на Украине пройдут следующие военные учения:

1. Многонациональное обучение по подготовке подразделений Вооруженных сил – на протяжении всего 2022 года в разных регионах Украины. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 19000 военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей.

2.Многонациональные учения «Объединенные Усилия – 2022». Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 12500 военнослужащих, до 70 кораблей (катеров и судов), до 90 самолетов и вертолетов.

3. Украинско-американские учения «Репид Трайдент – 2022». Срок проведения: до 45 суток, март – декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 8500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 60 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (катеров и судов).

4. Украинско-британские учения «Козак Мейс – 2022». Срок проведения: до 45 суток, март – декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 самолетов и вертолетов, до 11 кораблей (катеров и судов).

5. Многонациональные учения «Светлая Лавина – 2022». Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 1300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов.

6. Украинско-польские учения «Сильвер Сейбер – 2022». Срок проведения: до 90 суток: 1-й этап – до 30 суток, февраль – апрель, 2-й этап – до 30 суток май – июль, 3-й этап – до 30 суток, август – декабрь. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 16 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

7. Украинско-американские учения «Си Бриз – 2022». Срок проведения: до 45 суток, март – декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 7500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 85 кораблей (катеров и судов), до 70 самолетов и вертолетов.

8. Украинско-румынские учения «Риверайн – 2022». Срок проведения: до 45 суток, март – декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 10 самолетов и вертолетов.

9. Многонациональные учения «Кленовая Арка – 2022». Срок проведения: до 45 суток, март – декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 3700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 22 самолетов и вертолетов.

10. Многонациональные учения «Викинг – 2022». Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 500 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

Также украинские военные в 2022 году будут участвовать в 16 международных военных учений, которые, пройдут на территории других стран. В таких, как например: США, Великобритания и Северная Ирландия, Германия, Литва, Польша, Турция, Дания, Румыния, Словакия, Канада, , Эстония, Грузия, Македония и Греция.

Киев, Иван Бабурин

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