Зеленский назвал энергетическую ситуацию на Украине стабильной

Владимир Зеленский заявил, что массовых отключений электроэнергии не будет и назвал энергетическую ситуацию на Украине стабильной, – сообщает РИА Новости.

Президент Украины в пятницу, 10 декабря, в интервью телеканалу «1+1» заявил следующее: «Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные».

Зеленский в интервью телеканалу сказал, что локальные отключения возможны, но «не глобальные», никаких массовых отключений электроэнергии в стране не будет.

Напомним, что в ноябре руководитель сектора «Энергетика» экспертно-аналитического центра BRDO Антон Зоркин заявил, что из-за критически низких запасов угля на тепловых электростанциях Украина не сможет пройти зиму без импорта электроэнергии из Беларуси (РБ) и России.

В свою очередь, украинская компания «Центрэнерго» в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.

Киев, Иван Бабурин

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