Киев собирает со всей Украины подержанные автобусы

В Киеве на трех городских маршрутах начнут курсировать подержанные немецкие автобусы из южного региона Украины, они заменят старый городской общественный транспорт, – сообщает Страна.ua со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал: «Первую партию, хоть и подержанных, но добротных автобусов MAN сегодня ночью привез перевозчик с юга Украины, который поверил в Киев. В целом по результатам конкурса 29 таких крупногабаритных, полноразмерных и низкопольных машин уже в январе заменят все старые и ржавые «Богданы».

«В 2022 году по результатам следующих конкурсов мы рассчитываем привлечь из всей страны сотни таких или лучших машин. Стандарта «Евро-5» и емкостью от 60 пассажиров, что автоматически уберет с улиц сотни и сотни ржавых «Рут», «Богданов» и всего подобного, что называется маршрутками», – заявил зампредседателя КГГА

Сообщается также, что немецкие автобусы с пробегом будут работать в соответствии с новыми стандартами: «Они будут выполнять правила запрета звукового и визуального загрязнения в салоне, будут оборудованы камерами извне и внутри для безопасности пассажиров, будут иметь датчики подсчета пассажиропотока», – рассказали в КГГА.

Киев, Иван Бабурин

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