Зеленский выступил с обращением: «Без паники!»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором назвал «вторжение России» слухами и «прозрачно намекнул, что слухи эти раздувают западные партнеры», – пишет украинское издание Страна.ua.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что «вторжение» – это не новость, поскольку оно началось еще в 2014 году: «Эти риски существуют не один день, и они не стали больше. Большим стал ажиотаж вокруг них».

Президент Украины заявил, что атака идет на инвесторов и бизнес, по его словам «сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы».

По мнению Страны.ua Зеленский «по сути, подтвердил версию, которую уже публиковала «Страна» – угрозой эскалации американцы хотят заставить Киев пойти на выполнение политической части Минска-2».

Далее он призвал не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов: «Нужно выдохнуть и успокоиться, не бежать за солью и спичками».

«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно». И оно отличается от того «точно», которое было месяц назад и «точно», которое было в прошлом году. А еще точно то, что мы якобы не готовы. Но якобы нас не оставят самих», – заявил, в частности, в своем обращении Владимир Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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