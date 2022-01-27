На Украине готовят снайперов для городских условий боя

Украинские пограничные специалисты мобильной бригады ДОЗОР разместили видео на странице в Facebook Госпогранслужбы Украины, на котором продемонстрировали, как готовят снайперов к стрельбе в городских условиях, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что одним из приоритетных направлений подготовки в отряде специального назначения ДОЗОР является стрелковая подготовка, которая достигается постоянными тренингами с привлечением ведущих специалистов Украины и за рубежом.

Сообщается, что на днях в Харьковской области при участии инструкторов спортивного стрелкового клуба «Альфа-Браво» были проведены курсы стрельбы из снайперских винтовок современных образцов в условиях городской застройки. Этот курс максимально адаптирован к сегодняшним вызовам и предназначен для снайперов и марксменов подразделений специального назначения СБУ, Госпогранслужбы, УГО, ВСУ и полиции.

Один из участников курса городского снайпинга отметил: «Важно поддерживать свои навыки и готовность к действиям. Такие курсы способствуют нашей подготовке. Нет двух одинаковых курсов на одну тему. Каждый раз узнаешь что-нибудь новое для себя».

Снайперские винтовки H-S Precision Pro Series 2000 HTR и UAR10, применявшиеся во время тренинга, полностью соответствуют стандартам НАТО, – уточняет Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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