Полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в полиции Украины введен усиленный режим несения службы с 14 по 19 февраля, – сообщается на сайте ведомства.

Клименко также уточнил, что во время действия режима усиления полиция увеличит количество патрулей, обеспечивающих порядок на улицах, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления, а также развернет дополнительные ситуационные центры, задачей которых станет мониторинг оперативной обстановки в стране.

«Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!», – сообщил главный полицейский Украины.

Киев, Иван Бабурин

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