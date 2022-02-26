Украина закрывает пункты пропуска между Россией и Белоруссией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении в субботу, 26 февраля, заявил, что правительство Украины приняло решение по временному закрытию пунктов пропуска с Белоруссией и РФ, – сообщают СМИ.

В частности, Шмыгаль сказал: «Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно».

Киев, Иван Бабурин

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