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Воскресенье, 6 марта 2022, 11:29 мск

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Минобороны РФ сообщило о успешных наступательных действиях на Украине

Вооруженные силы РФ и группировка войск Луганской народной республики взяли под контроль несколько населенных пунктов и уничтожили ряд объектов украинской военной инфраструктуры. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, подразделения народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах Мариуполя взят под контроль жилой квартал «Старый Крым».

«Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове», – уточнили в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем за прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ. Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.

Уничтожены: 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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