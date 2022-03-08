Уничтожен военный аэродром и взят под контроль квартал в Мариуполе: Минобороны РФ отчиталось о ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль еще несколько населенных пунктов в ходе спецоперации на Украине. По данным Минобороны РФ, уничтожено несколько объектов военной инфраструктуры, в том числе аэродром под Житомиром.

В частности, группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Бороснино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружевск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров. Подразделения Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом ОСАВИАХИМ в Мариуполе.

«В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины. 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины», – уточняется в сообщении Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций.

Уничтожены: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

В Минобороны РФ уточнили, что сегодня с 10 часов утра по московскому времени, как и было анонсировано ранее, введен «режим тишины» и открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя для безопасной эвакуации мирного населения.

Москва, Светлана Антонова

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