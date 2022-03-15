Россиянин в США стал жертвой вандалов из-за поддержки операции на Украине

Неизвестные разбили автомобиль проживающего в Нью-Йорке россиянина, который выразил поддержку российским войскам. За букву «Z» на заднем стекле автовладелец лишился всех стекол и колес на машине.

«Утром обнаружилось, что машина полностью разбита: пострадали все стекла, все колеса. Внутрь был вложен стикер с надписью на английском языке «We stay with Ukraine» и бумажка с адресом сайта, на который можно переводить деньги в поддержку Украины», – рассказала мать автовладельца «Известиям».

Россиянин обратился в полицию, а его мать предположила, что вандализм – дело рук выходцев с Украины. Она возмутилась, что они не соблюдают право собственности и самовыражения. «Если кто-то выражает свою позицию в своем доме, на своей машине, на своем участке – это должно быть неприкосновенно», – уверена женщина.

На фоне военной операции России на Украине ряд европейских учебных заведений отчислили российских студентов или отказали в стипендиальной поддержке. Порядка 40 государств во всем мире закрыли свое небо для российских самолетов, а в Канаде задержали чартерный рейс, на котором прилетели двое граждан России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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