Минобороны РФ заявило о взятии под контроль всей Херсонской области

Вооруженные силы России взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге во вторник. Напомним, сам Херсон был взят под полный контроль российскими военными 2 марта.

По словам генерала, силы Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль Пантелеймоновку и вышли на рубеж Верхнеторецкое – Новоселовка-2.

Конашенков также сообщил о захвате опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская. Операцию провели подразделения ВДВ России вечером 14 марта. Десантники изъяли 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других западных образцов вооружения. Их передали силам ДНР и ЛНР.

Помимо этого представитель Минобороны РФ сообщил об уничтожении на военном аэродроме под Краматорском уничтожено трех ангаров, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

По его словам, за сутки ВКС России сбили 16 воздушных целей: один Су-24, один Су-25, один Ми-8 и 13 беспилотников, в том числе шесть Bayraktar TB2.

Всего за последние 24 часа российская авиация поразила 136 военных объектов Украины, в том числе четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, 72 места скопления боевой техники, четыре склада боеприпасов, семь пунктов управления и узлов связи, одна станция РЭБ.

Москва, Наталья Петрова