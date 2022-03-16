Хакеры от имени Зеленского в прямом эфире призвали ВСУ сложить оружие

Неизвестные взломали телеканал «Украина 24» и запустили фейковое сообщение о капитуляции. Руководство телеканала и президент Украины Владимир Зеленский призвали не верить фальшивым призывам сложить оружие.

Во время эфира телеканала «Украина 24» бегущая строка внезапно сменила текст и на экране появился призыв от имени украинского лидера к ВСУ о разоружении.

«Вражеские хакеры транслируют сообщение Зеленского о якобы «капитуляции». Это фейк! Никто сдаваться не собирается», – сообщили телеканал в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский также разместил опровержение призыва к капитуляции в соцсети. Он назвал фейковую бегущую строку детской провокацией.

«Что касается последней детской провокации с призывом сложить оружие. Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся», – сказал Зеленский в видеообращении.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе по просьбе руководства ЛДНР. Киев и Москва ведут переговоры об урегулировании ситуации, после двух очных встреч переговоры перешли в видеоформат.

Киев, Наталья Рязанова

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