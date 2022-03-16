NBC: США задумались о поставке Украине «дронов-камикадзе» для борьбы с танками

Вашингтон обдумывает поставку Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на информированные источники в конгрессе США.

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине беспилотников-камикадзе американского производства – передовых управляемых ракет, отмечается в сообщении. Эти ракеты предназначены для поражения танков, другой бронетехники, а также артиллерии с расстояния в несколько миль. Речь идет о «барражирующих» ракетах Switchblade 300 и Switchblade 600. Это оружие одноразового использования, поэтому его называют «дроном-камикадзе», сообщает телеканал.

Switchblade – это роботизированные «умные бомбы», оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль. Эти ракеты можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара.

Отмечается, что пока никаких решений принято не было, но как заявили официальные лица, Белый дом изучает возможность поставки Киеву ракет Switchblade в рамках нового пакета военной помощи. Этот вопрос Байден, как ожидается, обсудит в среду.

Ранее сегодня глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия Украине. «Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», – приводит слова Уоллеса ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине по защите мирных жителей ЛДНР захватили противотанковые комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства, переданные украинским националистам и иностранным наемникам. Трофейное оружие поступило в распоряжение силовиков республик Донбасса

Москва, Наталья Петрова

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