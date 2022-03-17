Кадыров сообщил о спасении российского спецназа из окружения под Мариуполем

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вызволении бойцов российского спецназа из «бандитского кольца» в районе Мариуполя.

«Несколько дней они оставались в окружении. Дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге», – написал руководитель ЧР в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в ходе спецоперации по спасению российским военнослужащим удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с с попавшими в окружение бойцами. После этого «банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском» российских войск, отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что российская армия установила контроль практически над всей территорией Мариуполя. Он подчеркнул, что боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ) и их последователи «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».

Добавим, что по данным Минобороны России, на границу России в Ростовской области из Мариуполя прибыли еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами, среди них много женщин с детьми. Ранее военное ведомство сообщило, что для эвакуации жителей Мариуполя сформировано четыре колонны на 200 автобусов. Первые два автобуса с 59 беженцами прошли российскую границу в Ростовской области накануне вечером. Эвакуированные размещены в пунктах временного размещения в Таганроге.

Москва, Наталья Петрова

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