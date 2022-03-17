Лукашенко: Украину ждет капитуляция при отказе от договора с Россией

Если Украина не заключит договор с Россией, то потом ей придется подписать акт капитуляции. С таким предупреждением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, передает «Белта».

По его мнению, наилучшим решением для президента Украины Владимира Зеленского в нынешней ситуации было бы подписание соглашения с Россией, иначе Киеву грозит капитуляция.

Как отметил Лукашенко, Москва предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора. «Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор», – сказал белорусский президент.

«Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», – предположил он.

По мнению Лукашенко, Россия в этой войне не проиграет. «В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я», – заявил президент.

Лукашенко также убежден, что в ближайшее время военная спецоперация России на Украине закончится миром.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите мирных жителей Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Минск, Наталья Петрова

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