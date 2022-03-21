В украинских Сумах заявили об утечке аммиака на химическом заводе

Утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром» в украинских Сумах. Об этом сообщил в понедельник глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.

«Сейчас зона поражения составляет около 2,5 км», – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что под угрозой оказалось село Новоселица. По информации чиновника, в данный момент угрозы для города Сумы нет, поскольку воздушные массы движутся не в сторону города. На месте работают аварийные бригады предприятия и Государственной службы по ЧС Украины.

О причинах утечки ядовитого вещества не сообщается.

Напомним, в минувшую субботу, 19 марта, Минобороны России предупредило об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в ряде населенных пунктов Украины. В частности, упоминались и Сумы. Как заявил тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, «на химзаводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений российской армии». По данным военного ведомства РФ, провокации с ядовитыми веществами готовятся украинскими радикалами, чтобы обвинить в случившемся российских военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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