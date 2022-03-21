Минобороны РФ обвинило Киев в провокации с утечкой аммиака на химзаводе в Сумах

В Минобороны России заявили о провокации на заводе «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы, во время которой произошла утечка аммиака.

«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», – заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков во время брифинга. По его словам, угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не планировали и не наносят удары по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ, заявили в Минобороны.

«За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», – заявил Конашенков.

Напомним, утром 21 марта глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об утечке аммиака на заводе «Сумыхимпром» из резервуара емкостью в 50 тонн. По его словам, зона поражения составляет около 2,5 км, под угрозой оказалось село Новоселиц. Как утверждал чиновник, авария произошла якобы в результате «российского вражеского обстрела». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил, что утечку ликвидировали в 7:50 (8:50 мск). «Сейчас проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет», – отметил он. В результате происшествия травмы получил один работник химзавода, добавил Живицкий.

Напомним, в субботу, 19 марта, Минобороны РФ заявило, что завод «Сумыхимпром» заминировали националисты для совершения провокации, чтобы обвинить Россию в якобы применении химоружия.

Москва, Наталья Петрова

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