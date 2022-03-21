ВС РФ освободили пригород Киева от нацбатов

Подразделения Воздушно-десантных войск России освободили от украинских нацбатов пригород Киева, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения националистов отступили, бросив военную технику и вооружение.

Российские военные захватили оставленные нацбатами танки, бронетранспортеры, противотанковые средства, стрелковое оружие и боеприпасы. Все вооружение передадут военным Донецкой и Луганской народных республик.

За минувшие сутки российские силы вышли на рубеж Никольского и блокировали с трех сторон поселение Сладкое. Авиация уничтожила 89 военных объектов Украины: семь беспилотников, четыре командных пункта, две установки РСЗО, девять артиллерийских орудий, пять складов вооружения и боеприпасов, 65 мест скопления боевой техники.

Москва, Наталья Рязанова

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