Зеленский заявил о возможности проведения референдума по вопросам гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 марта, заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине, – сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского Общественного телевидения.

Сообщается, что Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и Украины заявил: «Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум».

«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – сказал украинский лидер.

Также он добавил, что считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран – членов НАТО.

Киев, Иван Бабурин

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