В отношении украинского телеведущего Гордона возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России в понедельник, 21 марта, сообщил, что в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

В сообщении в следкома говорится: «В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ».

СК РФ также сообщает, установлено, что в прямом эфире украинского телеканала Гордон призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Следует отметить, что популярный на Украине телеведущий также публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он, по данным СК РФ, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах Вооруженными силами РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Следственный комитет РФ также сообщает, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела.

Сообщается также, что будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.

Москва, Иван Бабурин

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