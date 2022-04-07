Сенат США одобрил поставки вооружения Украине по программе ленд-лиза

Сенат США в среду одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Документ был внесен на рассмотрение еще до начала спецоперации России. Результаты голосования американских сенаторов были опубликованы на официальном сайте.

Программа ленд-лиза была применена в годы Второй мировой войны. Она позволила США поставлять союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медикаменты, стратегическое сырье. Всего с марта 1941 года по август 1945-го Соединенные Штаты передали материалы на общую сумму более 50 млрд долларов, из них около 11 млрд пришлось на СССР.

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла законопроект еще до начала боевых действий на Украине. Документ предполагает расширение возможностей для президента Джо Байдена по ускоренному предоставлению Киеву вооружений. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей».

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей. Если это произойдет, он будет направлен на подпись главе Белого дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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