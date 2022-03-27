Минобороны РФ: уничтожены склад ракет, база горючего и завод по ремонту ЗРК

Вооруженные силы России ракетными ударами уничтожили крупную топливную базу во Львове, радиоремонтный завод во Львове, где ремонтировали ЗРК «Тор» и С-125, а также радиолокационные станции ВВС Украины и средства РЭБ. Кроме того, уничтожен склад ракет к С-300 и «Букам» под Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге в воскресенье.

«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом», – заявил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее Киева.

В Минобороны добавили, что за ночь российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Всего за сутки российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине. Как уточнил Конашенков, среди уничтоженных объектов два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

С начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 289 беспилотников, 1 656 танков и других боевых бронемашин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Президент России Владимир Путина 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии.

Москва, Наталья Петрова

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