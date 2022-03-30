США не верят заявлениям России об отводе войск

США не верит в то, что Россия на Украине готова отводить войска, как было озвучено накануне в Стамбуле. Российские силы вокруг Киева начали «перераспределение», но «не настоящий отход», и могут подготовить «крупное наступление» в других частях Украины. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Мы можем подтвердить, что мы видели, как небольшое количество войск «начало передислокацию» , покидая окрестности столицы «в основном на север», – сказал он прессе. Но «мы должны быть готовы к крупному наступлению на другие области Украины», и «это не означает, что угроза Киеву миновала», предупредил он.

«Никто не должен обманываться заявлениями России», – отметил Кирби.

«Подавляющее большинство сил, которые они сосредоточили под Киевом, все еще там, – сказал Джон Кирби, – это перегруппировка, а не настоящий отход».

«Нам необходимо четко осознавать реальность того, что происходит на местах, и никого нельзя обманывать заявлениями России», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейт Бедингфилд. Напомним, на прошедших вчера переговорах в Стамбуле российская сторона озвучила намерение сократить военную активность в отношении Киева и Чернигова.

«Еще до того, как русские заявили, что хотят сосредоточиться на Донбассе и на Востоке, мы видели, как они ускорились в этих регионах, боевые действия ведутся там по сей день», – сказал Кирби прессе.

Мjсква, Елена Васильева

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