Трамп призвал Путина рассказать всю правду про сына Байдена и его делах на Украине

Бывший президент США призывает Владимира Путина обнародовать информацию о сыне Джо Байдена Хантере, который несколько лет работал на Украине.

В интервью JustTheNews , которое цитирует CNN, Дональд Трамп призывает Владимира Путина «раскрыть» информацию о сыне действующего президента США Джо Байдена Хантере. Трамп ссылается на профессиональную деятельность Хантера Байдена на Украине, который работал в газовой компании с 2014 года, когда его отец был вице-президентом при Бараке Обаме. Трам также утверждает, что Лариса Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, дала Байдену малдшему 3,5 миллиона долларов. «Поскольку Путин не совсем «фанат» нашей страны (...), я думаю, у него есть ответ на этот вопрос (зачем Батурина дала Хантеру – 3,5 млн долларов – прим. ред.), – заявил бывший американский президент.

«Думаю, Путин был бы готов дать ответ, я уверен, что он знает», – добавил Дональд Трамп.

Как напоминает нам CNN, в настоящее время пока нет никаких доказательств, подтверждающих заявление Дональда Трампа. «Это правда, что Хантеру Байдену хорошо платили за консультационную работу, которую он выполнял в зарубежных странах, особенно на Украине и Китае, когда его отец был вице-президентом», – вспоминают американские СМИ.

«Министерство юстиции начало расследование этих транзакций и возможных финансовых преступлений. Но пока нет никаких доказательств в поддержку утверждений Дональда Трампа о том, что Байдены занимались коррупцией или влияли на политику для личной выгоды – пишут американские СМИ.

Вашингтон, Елена Васильева

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