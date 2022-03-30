Зеленский доложил Байдену о ходе переговоров с Россией

Пресс-служба Белого дома в среду, 30 марта, сообщила о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора проинформировал Джо Байдена о ходе переговоров между Киевом и Москвой.



В сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома, говорится: «Лидеры говорили о том, что Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины по помощи в области безопасности, критической важности этого оружия для конфликта, а также продолжающихся усилиях Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи».

Кроме того в пресс-релизе администрации США, сообщается, что «президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Он также напомнил о дополнительных санкциях и гуманитарной помощи, объявленных на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией».

Следует отметить, что в офисе президента Украины изложили свою версию того, как Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщает пресс-служба офиса президента Украины, Зеленский «поделился своей оценкой ситуации на поле боя и прогнозом развития событий».

«Президенты также обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе», – говорится в официальном сообщении офиса украинского президента.

«Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка», – обратился Зеленский к Байдену.

Вашингтон, Иван Бабурин

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