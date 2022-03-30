Украинские депутаты подготовили прейскурант на российскую военную технику

В Верховную Раду Украины в среду, 30 марта, поступил законопроект о вознаграждении за передачу вооруженным силам Украины пригодной к дальнейшей эксплуатации российской военной техники, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Авторы проекта закона «об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора» предлагают платить деньги российским военным.

В своем законопроекте украинские депутаты объявляют, что «российским военным за добровольную передачу боевого самолета будет предложено вознаграждение в 1 миллион долларов. В такую же сумму оценен корабль 1-го или 2-го ранга».

За боевой вертолет Украина готова заплатить 500 тысяч долларов. В те же 500 тысяч долларов оценивается передача украинцам корабля 3-го или 4-го ранга. 200 тысяч долларов дадут за передачу судна вспомогательного обеспечения. За танк, наземную самоходную артиллерию украинские депутаты предлагают заплатить 100 тысяч долларов. За боевую машину пехоты, бронетранспортер будет полагаться выплата в 50 тысяч долларов. Военные автомобили оцениваются в 10 тысяч долларов.

Согласно документу, российским военнослужащим, которые добровольно передадут технику Украине, будет обеспечена «полная приватность, выдача новых документов, безопасность на территории Украины или создание возможности для выезда в третьи страны».

Отмечается также, что вознаграждение могут получать и украинские военные и даже простые граждане Украины, «которые тоже передадут вооруженным силам Украины военную технику РФ в состоянии, пригодном для использования».

Киев, Иван Бабурин

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