На Украине планируют строить новые дома сразу с бомбоубежищами

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам посещения Харьковской области заявил, что новые дома планируют строить с уже укрепленными подземными паркингами, которые могут служить убежищами, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте одной из соцсетей Кубраков написал: «Есть задача от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки – поэтому уже работаем в этом направлении. Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить с уже укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий».

Киев, Иван Бабурин

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