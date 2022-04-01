Парламент Украины официально признал Россию «государством-террористом»

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому Российская Федерация признается «тоталитарным государством-террористом», а ее символика, в том числе латинские буквы «V» и «Z», используемые Минобороны РФ при проведении спецоперации, запрещена. Об этом говорится в сообщении на официальном портале украинского парламента.

«Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской… символики и признает Россию государством-террористом», – пояснили в украинской партии «Слуга нарпода».

«Буквы «Z», «V» признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам», – уточняется в сообщении.

Как известно, власти Украины признали РФ «страной-агрессором» в 2015 году.

В России буквы Z и V стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине.

Москва, Мария Соколова

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