Российские войска успешно продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины: за минувшую ночь поражены 67 военных объектов Украины, в числе которых ва пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Вместе с тем, как говорится в сообщении оборонного ведомства, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.

«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – уточнили в Минобороны РФ.

Вместе с тем, высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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