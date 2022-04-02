В Луганской народной республике саперы Минобороны РФ приступили к разминированию объектов

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в Луганской народной республике (ЛНР). Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, в состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Сплошная очистка освобожденных от подразделений ВСУ и националистических батальонов территорий ЛНР будет осуществляться, в том числе, с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха, пояснили в Минобороны.

Москва, Светлана Антонова

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