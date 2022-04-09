Украинский парламентарий призвал убивать российских военных после окончания «войны»

Депутат Верховной Рады Украины Валентин Наливайченко заявил, что Украина после завершения боевых действий планирует уничтожать российских военных, – сообщает телеканал «Апостроф»

В эфире телеканала Наливайченко заявил: «Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания – хорошо, если нет, то их нужно уничтожать, где бы они ни находились»

Кроме того, депутат украинского парламента отметил, что Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских военных.

Москва, Иван Бабурин

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