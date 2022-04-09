На Украине предлагают ввести уголовную ответственность за торговлю алкоголем

В Верховной раде Украины предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой за торговлю алкоголем будет предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, – сообщают украинские СМИ.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об ответственности за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров и нарушение запрета торговли отдельными видами товаров в условиях военного или чрезвычайного положения».

Согласно тексту нового законопроекта, «на Украине торговля алкогольными напитками на территориях, где введено военное или чрезвычайное положение, в нарушение установленных ограничений или запрета торговли такими товарами будет наказываться штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двести сорок часов».

«Если такие действия были совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, то они наказываются штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком от двух до пяти лет», – говорится в новом украинском законе.

Напомним, что на Украине уже был запрещен или частично ограничен алкоголь для продажи. Так, с 1 марта такой запрет был введен в Киеве и действовал месяц.На данный момент продажа спиртного в столице Украины частично возобновлена в отведенные для этого дневные часы.

Киев, Иван Бабурин

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