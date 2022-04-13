Несмотря на вливания Запада, в бюджете Украины недостаточно средств

Министр финансов Украины Сергей Марченко в среду, 13 апреля, заявил, что для поддержания бюджета недостаточно средств, которые уже согласились выделить западные страны, – сообщает Financial Times.

В интервью изданию Марченко сказал: «Ущерб для гражданской и военной инфраструктуры оценивается в 270 млрд. долларов. 30% украинских компаний прекратили работу, а 45% работают не на полную мощность. Около 7 тысяч жилых домов были повреждены или разрушены, потребление электроэнергии в Украине снизилось на 35%, экспорт снизился вдвое по сравнению с февралем, а импорт – более чем на две трети»

«В марте расходы бюджета превысили доходы на 2,7 млрд. долларов. Ожидается, что в апреле и мае разрыв увеличится до 5-7 млрд. долларов в месяц» – заявил в интервью украинский министр финансов.

Киев, Иван Бабурин

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