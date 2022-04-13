Зеленский пригрозил России исчезновением с мировой арены

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором заявил, что Россия может навсегда исчезнуть с мировой арены, – сообщают украинские СМИ.
«Россия или будет реально искать мир, либо в результате этой войны навсегда исчезнет с мировой арены», – заявил Зеленский в видеообращении.
Украинские СМИ собрали основные тезисы выступления Зеленского. В целом его обращение выглядит следующим образом:
– «Киев приехали президенты четырех стран-друзей, которые способствуют усилению санкций против России»;
– «Нам нужно усиление санкций, прежде всего – эмбарго на импорт российских нефти и газа»;
– «Санкционную политику Запада рассмотрела группа под руководством Майкла Макфолла и Андрея Ермака; они дали рекомендации, как закрыть лазейки в санкционном режиме»;
– «Состоялся разговор с президентом США, договорились о новом пакете военной помощи на 800 млн. долларов»;
– «Обратился к парламенту и народу Эстонии, предложил участвовать в восстановлении Украины после войны»;
– «Главный прокурор Международного уголовного суда побывал в Буче. Ответственность российских военных за преступления будет неминуемой»;
– «Русские войска усиливают активность на восточном и южном направлении, усиливают активность ракетных ударов»;
– «Российскую армию пытаются мобилизовать украинцев из временно оккупированных южных регионов».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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