Зеленский пригрозил России исчезновением с мировой арены

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором заявил, что Россия может навсегда исчезнуть с мировой арены, – сообщают украинские СМИ.

«Россия или будет реально искать мир, либо в результате этой войны навсегда исчезнет с мировой арены», – заявил Зеленский в видеообращении.

Украинские СМИ собрали основные тезисы выступления Зеленского. В целом его обращение выглядит следующим образом:

– «Киев приехали президенты четырех стран-друзей, которые способствуют усилению санкций против России»;



– «Нам нужно усиление санкций, прежде всего – эмбарго на импорт российских нефти и газа»;



– «Санкционную политику Запада рассмотрела группа под руководством Майкла Макфолла и Андрея Ермака; они дали рекомендации, как закрыть лазейки в санкционном режиме»;



– «Состоялся разговор с президентом США, договорились о новом пакете военной помощи на 800 млн. долларов»;



– «Обратился к парламенту и народу Эстонии, предложил участвовать в восстановлении Украины после войны»;



– «Главный прокурор Международного уголовного суда побывал в Буче. Ответственность российских военных за преступления будет неминуемой»;



– «Русские войска усиливают активность на восточном и южном направлении, усиливают активность ракетных ударов»;



– «Российскую армию пытаются мобилизовать украинцев из временно оккупированных южных регионов».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»