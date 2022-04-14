Зеленский затребовал у ЕС 7 миллиардов долларов ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву необходимы 7 миллиардов долларов ежемесячно в виде срочной финансовой помощи для покрытия соцвыплат и заработных плат, – сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, такую сумму Владимир Зеленский назвал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вор время ее визита столицы Украины на минувшей неделе.

«Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат», – заявил президент Украины главе ЕК.

Кроме того, Bloomberg пишет, что Зеленский сообщил фон дер Ляйен о трудностях Украины с внешними поставками зерна, на что глава Еврокомиссии ответила, что в ЕС могут принять ускоренные меры которые по ускоренному порядку смогут обеспечивать пересечение границы украинского экспорта.

Киев, Иван Бабурин

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