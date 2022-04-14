В украинскую разведку начнут набирать иностранцев

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в четверг, 14 апреля, сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным гражданам занимать должности в разведслужбах и в Вооруженных силах Украины.

В своем Телеграм-канале Гончаренко написал: «Приняли закон, разрешающий работать в разведке иностранцам. И от трех до пяти лет разрешается служить в ВСУ».

Как сообщает украинское издание Страна.ua, карточка закона опубликована на сайте Рады и называется «Проект закона о внесении изменений в закон Украины «О разведке».

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Проектом закона предлагается внести изменения в закон Украины «О разведке», которыми предусмотреть право принятия лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства или лиц без гражданства на военную службу разведывательного органа Министерства обороны Украины».

Целью законопроекта определено «развитие боевых и специальных способностей разведывательного органа Минобороны Украины для выполнения им заданий по назначению».

По мнению авторов законопроекта, «такой шаг позволит усовершенствовать правовые и организационные основы деятельности разведывательного органа Министерства обороны Украины, а также существенно усилить возможности по выполнению возложенных на этот орган задач», – сообщает украинское издание.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»