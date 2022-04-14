Зеленский заявил, что у России больше не будет шансов поговорить с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 апреля, заявил, что у России не осталось шансов поговорить с ним, а также в очередной раз обвинил некоторые европейские страны в том, что они продолжают покупать российскую нефть, чем «зарабатывают деньги на чужой крови», – сообщает BBC News.
В интервью телеканалу Зеленский сказал, что «военные преступления в Мариуполе и в пригородах Киева Буче и Бородянке еще больше сузили возможность мирных переговоров с россиянами».
«Дело не во мне – дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами», – заявил президент Украины.
Также Зеленский обвинил Россию в похищении украинцев и помещении их «в лагеря».
«У нас есть информация о том, что многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает», – сказал украинский лидер.
Следует отметить, что в интервью BBC News Зеленский предъявил претензии Германии и Венгрии, обвинив их в том, что те «блокируют попытки ввести эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия может получить до 250 миллиардов фунтов стерлингов в этом году».
По словам президента Украины, в руководстве страны «растет разочарование Берлином, поддержавшим некоторые санкции против России, но до сих пор сопротивляющимся призывам одобрить более жесткие меры по продаже нефти».
Также Владимир Зеленский повторил свои традиционные призывы к поставкам на Украину еще большего количества оружия, заявив, что Киев не получает поставки достаточно быстро.
«США, Великобритания, некоторые европейские страны, они пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше. Раньше и быстрее. Ключевое слово – «сейчас», – заявил Зеленский в интервью BBC News.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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