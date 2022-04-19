Украинцам разрешили и дальше выезжать из страны без загранпаспорта

Для украинских граждан продлили возможность выезда из страны по внутреннему паспорту, сообщила во вторник Госпогранслужба Украины.

«Такое решение принято из-за ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт)", – говорится в сообщении ведомства.

Теперь все украинцы, независимо от того, откуда они выезжают, могут покинуть страну без загранпаспорта.

В то же время погранслужба советует украинцам по возможности оформить загранпаспорт, ссылаясь на то, что в ряде случаев во время пребывания за границей им может понадобиться этот документ, что определено законодательством стран, где граждане Украины собираются находиться.

Накануне представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что большинство украинцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспорта. Он отметил, что выехать по внутреннему паспорту смогут только жители регионов, в которых идут боевые действия, а украинцам, проживающим в остальной части страны, будет отказано в пропуске через границу без загранпаспорта.

В течение последних полутора месяцев украинцев свободно пускали в страны ЕС, не требуя предъявления загранпаспорта.

Киев, Наталья Петрова

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