Пятеро украинских военных сложили оружие и вышли с «Азовстали», заявили в ДНР

Пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в среду сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.

«Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о предложении сдаться они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промзоны Мариуполя.

Накануне Минобороны России вновь предложило заблокированным на «Азовстали» украинским вооруженным формированиям прекратить боевые действия и сложить оружие – гуманитарный коридор для выхода военных, боевиков нацбатальонов и иностранных наемников с комбината был открыт с 14:00 мск вторника. Однако, как сообщило министерство вечером 19 апреля, гумкоридором никто не воспользовался. Минобороны РФ в очередной раз предложило украинским вооруженным подразделениям сдаться – с 14:00 среды сложить оружие и выйти с территории «Азовстали».

Москва, Наталья Петрова

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