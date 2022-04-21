В Харьковской области планируют референдум о будущем региона

На находящихся под контролем российских войск территориях Харьковской области после окончания боевых действий может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона. Об этом заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», – цитирует Ганчева РИА «Новости».

Какой именно вопрос будет вынесен на плебисцит, он не уточнил, заметив, что население говорит о «новой Украине». «Это, скорее, не политический термин. <…> это даже не мои слова, это говорят те люди, которые живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние 8 лет», – сказал Ганчев.

Надо отметить, что в Харьковской области российская армия контролирует город Изюм и еще несколько населенных пунктов.

Ранее сегодня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о желании жителей южных регионов Украины войти в состав России. Сейчас под контролем ВС РФ находятся вся Херсонская и часть Запорожской области. «В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России», – приводит слова Крючкова РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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