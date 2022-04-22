Мэра украинского города заподозрили в госизмене из-за раздачи российской гумпомощи

Генеральная прокуратура Украины обвинила мэра города Балаклея в Харьковской области Ивана Столбового в госизмене и коллаборационизме. Столбового подозревают в том, что он «способствовал раздаче российской гуманитарной помощи в Балаклее и вел переговоры с оккупантами о работе коммунальных служб», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В сообщении Офиса украинского генпрокурора говорится: «28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче «гуманитарной помощи» военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе».

Сообщается, что Столбового заочно уведомили о подозрении, а также о том, что ранее он вместе с семьей уехал в Россию.

В издании Страна.ua напомнили, что всего на Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм.

Киев, Иван Бабурин

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